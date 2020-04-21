كتب - علاء حجاج

أعلنت اليوم شركتا أوبر وأوبر إيتس، بالتعاون مع شركة أكسا مصر، تقديم 20 ألف رحلة ووجبة مجانية للعاملين بالأطقم الطبية التي تتصدر الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذا الالتزام يأتي في أعقاب التعاون الوثيق مع وزارة الصحة والسكان لتخفيف الأعباء عن كاهل الأطقم الطبية في 4 من مستشفيات العزل في القاهرة والإسكندرية.

وأضافت أن هذا الالتزام يأتي ضمن تعهد أوبر العالمي بمساعدة العاملين في القطاع الصحي حول العالم والذين يحتاجون إلى خدمات نقل ضرورية، وأيضاً في محاولة من الشركة لدعم السلطات الحكومية والمدن التي تعمل على محاربة فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار هذا التعهد العالمي، تلتزم أوبر في مصر بتقديم رحلات مجانية بقيمة 80 جنيها للرحلة الواحدة، لتساعد أفراد الفرق الطبية على الانتقال من وإلى المستشفيات، ودعم تنقلات أسرهم، وكذلك أبدت أوبر إيتس التزامها بتقديم وجبات مجانية بقيمة 100 جنيه للوجبة الواحدة، بحسب البيان.

وقال أحمد خليل، مدير عام أوبر في مصر، إن هذا البرنامج التعاوني يساعد في تخفيف العبء على الأطقم الطبية، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على ابتكار حلول ووسائل لتحقيق التكاتف بين مختلف القطاعات من أجل دعم مصر في هذا الوقت الحرج.

وقال خالد الشعراني، عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر: "دورنا الأساسي يمتد إلى ما هو أبعد من الحماية لعملائنا، وهو دورنا كشركة تأمين في الحماية في مجال الرعاية الصحية في مجتمعنا بشكل حيوي وفعال".

وتابع: "سعداء بهذه المبادرة التي تمكننا من تقدير العاملين في الصفوف الأمامية وتزويدهم بدعم إضافي لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم في الحرص على اتخاذ كافة التدابير الوقائية في هذا الوقت الصعب".

وعن آلية تقديم الخدمة، قالت أوبر إن الذين يشتركون في المبادرة سيحصلون على رسالة واضحة على التطبيق أن الراكب القادم يعمل بالقطاع الصحي.

وذكرت أوبر أنها تقوم أيضا بتغطية تكاليف معدات الحماية الشخصية للسائقين ومقدمي خدمات التوصيل.