زيادة استخدام الإنترنت الأرضي.. من المستفيد الأكبر بين 5 شركات بمصر؟

كتب- علاء حجاج:

شهدت خدمات الإنترنت الثابت "Adsl" زيادة ملحوظة في معدلات الاستخدام خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بسبب إجراءات الحكومة الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الوزراء أعلن تعليق الدراسة والأنشطة منتصف مارس الماضي، قبل أن يقرر فرض حظر تجوال جزئي منذ الأربعاء قبل الماضي ولمدة أسبوعين، بينما سمحت العديد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة لموظفيها العمل من المنزل، تفعيلا لقرار التباعد الاجتماعي لمنع تفشي الفيروس.

وبحسب مسؤولين في شركات المحمول، زادت معدلات استخدام الإنترنت بشكل لافت للنظر خلال الفترة الأخيرة، بنسبة وصلت إلى 40% عن الاستخدام الطبيعي.

وقال أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، إن هناك زيادة وصفها بـ "الرهيبة" في استخدام الإنترنت الأرضي، بسبب وجود أغلب المستخدمين في المنزل مع تنفيذ الإجراءات الحكومية الخاصة بمنع تفشي كورونا.

وقالت بنك استثمار فاروس، في تقرير له، إن اجراءات التباعد الاجتماعي بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا ترفع مستويات استهلاك باقات الإنترنت.

وتوقع فاروس ارتفاع إيرادات خدمات الإنترنت للشركات العاملة في هذا المجال بسبب زيادة استخدام الإنترنت مع تطبيق إجراءات الحكومة الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن ترتفع إيرادات الاتصالات وباقات إنترنت الهاتف المحمول أيضا خاصة مع ارتفاع مستويات الاستهلاك وزيادة متوسط الإيراد لكل مستخدم.

من المستفيد الأكبر من زيادة استهلاك الإنترنت الأرضي؟

يوجد في مصر نحو 7.3 مليون مستخدم للإنترنت الأرضي "Adsl" بحسب بيانات وزارة الاتصالات، فيما تقدم خدمات الإنترنت الأرضي 5 شركات لديها الرخصة وهي "المصرية للاتصالات (وي)- فودافون مصر- اتصالات مصر- أورنج مصر- نور".

وتسيطر شركة وي على أغلب مستخدمي الإنترنت الأرضي في مصر، ما يجعلها الأكثر استفادة من زيادة معدلات الاستخدام.

ويصل عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي في شركة "وي" نحو 5.8 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر الماضي بحسب بيانات الشركة، أي أنها تستحوذ على نحو 78% من إجمالي مستخدمي الإنترنت الثابت في مصر.

وتتوزع النسبة الباقية 22% على 4 شركات، أي تتقاسم الشركات نحو 1.4 مليون مستخدم للإنترنت الأرضي.

وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي في شركة فودافون مصر نحو 637 ألف مستخدم بنهاية العام الماضي، وذلك بحسب البيانات الرسمية لشركة فودافون مصر.

ويتبقى بذلك 763 ألف مستخدم للإنترنت تتقاسمها شركات "اتصالات مصر- أورنج مصر- نور".