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ما الوزارات والجهات الحكومية التي ستصرف مرتبات أبريل اليوم الأحد؟

10:06 ص الأحد 19 أبريل 2020
ما الوزارات والجهات الحكومية التي ستصرف مرتبات أبريل اليوم الأحد؟

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية، اليوم الأحد، صرف مرتبات شهر أبريل الحالي، بعد تقديم موعد الصرف وتطبيق نظام جديد يوزع خلاله صرف المرتبات على الجهات الحكومية على مدار 4 أيام، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ورغم إجازة البنوك يبدأ اليوم أول دفعة من العاملين بعدد من الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والتي تتمثل في الآتي:

1- الوزارات والجهات التابعة لها: الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب.

2- مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة.

3- الهيئات والجهات المستقلة: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

وزارة المالية مرتبات أبريل شهر رمضان مجلس النواب

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