ما الوزارات والجهات الحكومية التي ستصرف مرتبات أبريل اليوم الأحد؟
كتب- مصطفى عيد:
تبدأ وزارة المالية، اليوم الأحد، صرف مرتبات شهر أبريل الحالي، بعد تقديم موعد الصرف وتطبيق نظام جديد يوزع خلاله صرف المرتبات على الجهات الحكومية على مدار 4 أيام، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
ورغم إجازة البنوك يبدأ اليوم أول دفعة من العاملين بعدد من الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والتي تتمثل في الآتي:
1- الوزارات والجهات التابعة لها: الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب.
2- مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة.
3- الهيئات والجهات المستقلة: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.
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