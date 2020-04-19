ما الوزارات والجهات الحكومية التي ستصرف مرتبات أبريل اليوم الأحد؟

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية، اليوم الأحد، صرف مرتبات شهر أبريل الحالي، بعد تقديم موعد الصرف وتطبيق نظام جديد يوزع خلاله صرف المرتبات على الجهات الحكومية على مدار 4 أيام، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ورغم إجازة البنوك يبدأ اليوم أول دفعة من العاملين بعدد من الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والتي تتمثل في الآتي:

1- الوزارات والجهات التابعة لها: الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب.

2- مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة.

3- الهيئات والجهات المستقلة: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.