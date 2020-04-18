بنكا الأهلي ومصر يثبتان الفائدة على القروض الشخصية.. فكم تبلغ؟

كتبت- منال المصري:

قرر بنكا الأهلي ومصر تثبيت سعر الفائدة على القروض الشخصية دون تغيير بالرغم من قرار البنك المركزي المفاجئ بخفض الفائدة.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ يوم 16 مارس الماضي، بنسبة 3% لتصل الفائدة إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وإبقاء البنكين على فائدة القروض كما هي يرجع إلى تكلفة الفائدة المرتفعة على الشهادة الجديدة 15% ذات أجل عام، وهو ما دفعهم إلى تثبيت الفائدة على الدين لارتفاع تكلفة الأموال على الودائع.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، خلال أخر أسبوع من الشهر الماضي، طرح الشهادة الجديدة 15% ذات اجل عام واحد بعائد هو الأعلى في مصر.

وجمعت الشهادة خلال هذه الفترة مبيعات تجاوزت 82 مليار جنيه في البنكين.

وتتنافس البنوك على نسبة الفائدة المقدمة على القرض الشخصي؛ لأن أي انخفاض في سعر الفائدة يقلل من أعباء تكلفة القرض.

وتتباين نسبة الفائدة حسب وظيفة المقترض وإذا ما كان عميلا للبنك أم لا، ومدى إمكانية تحويل الراتب على البنك.

وتقدم جميع البنوك برنامج القرض الشخصي للعملاء سواء بضمان الوظيفة بالقطاع العام أو الخاص، أو لأصحاب المهن الحرة الذين يمتلكون مشروعًا وسجلا تجاريا وبطاقة ضريبية.

وتشترط أغلب البنوك تكويد الشركة بالبنك للتأكد من سلامة إجراءاتها القانونية، وكذلك تطلب من العميل تقديم شهادة إثبات دخل وصورة من بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث، وبجانب تلك الطلبات يقدم أصحاب المهن الحرة صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري، وصورة من عقد مقر المشروع.

ونعرض في هذا التقرير شروط وتفاصيل القرض الشخصي في بنكي الأهلي ومصر:

أولًا- البنك الأهلي المصري:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 15.75 و18.5% حسب نوع الوظيفة.

قيمة القرض: 1.5 مليون جنيه حد أقصى، يرتفع إلى مليوني جنيه في حالة التعهد بتحويل مكافأة نهاية الخدمة.

الحد الأقصى لفترة سداد القرض: 12 سنة.

سن العميل: يتراوح بين 21 و60 عامًا كحد أقصى، ويصل إلى 65 عاما في بعض الوظائف.

الراتب الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

ثانيا- بنك مصر:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 15.75و 18.5% متناقصة حسب نوع الوظيفة.

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية:1% من إجمالي قيمة القرض.

السن: يتراوح بين 21 و65 عامًا كحد أقصى عند سداد آخر قسط من القرض.

الحد الأدنى للراتب الشهري: يتراوح بين ألف جنيه (في حال تحويل الراتب)، وألفي جنيه (دون تحويل الراتب).