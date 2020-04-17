وسط "حظر كورونا".. هل يحرك موسم رمضان مبيعات الملابس الجاهزة؟

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت حركة البيع بمحلات الملابس خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انتشار "كورونا" بمصر، حيث أصبحت أولويات المواطنين الإقبال على شراء احتياجاتهم من الطعام والشراب.

وقال يحيى الزنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن حركة البيع والشراء ضعيفة بمحلات الملابس، خاصة مع غلق المحلات من الساعة الخامسة مساء تنفيذا لقرار حظر التجول.

وكانت الحكومة أصدرت قرارًا بغلق المحلات والمولات التجارية منذ الساعة الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا أمام الجهور، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحد من انتشار "كورونا".

وأضاف الزنانيري، أنه من المتوقع أن تنشط حركة البيع بمحلات الملابس، خلال الفرتة المقبلة، مع دخول موسم رمضان وعيد الفطر.

"حركة البيع والشراء من قبل المواطنين عادة تنشط في آخر 10 أيام من شهر رمضان من كل عام، وسيكون لديهم الفرصة لشراء الملابس للعيد في ساعات الصباح وقبل إغلاق المحلات بشهر رمضان"، بحسب زنانيري.