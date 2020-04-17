المالية: بدء صرف مرتبات أبريل الأحد المقبل و"الإجازات لن تعطلها"

كتب – مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تنسيقًا كاملاً مع القطاع المصرفي لضمان صرف مرتب شهر أبريل الجاري للعاملين بالدولة في المواعيد المبكرة اعتبارًا من الأحد 19 أبريل بدلاً من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة، أعرب وزير المالية عن تقديره للجهود التي يبذلها القطاع المصرفي لإتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية دون أن يتأثر ذلك بإجازة البنوك يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وكان البنك المركزي، أعلن أن يومي الأحد المقبل إجازة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن الاثنين إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

وقال معيط، إن وزارة المالية أتاحت للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتب شهر أبريل الحالي للعاملين بالدولة، وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأوضح الوزير، أن ميكنة الموازنة أسهمت في جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على أربعة أيام بدلاً من يوم واحد؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بقدر الإمكان.

وأشار إلى أن ذلك يتم على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن مرتبات العاملين بالدولة ستكون متاحة فى ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على الماكينات فى الأيام المحددة لبدء الصرف فقط.

كانت وزارة المالية قد أعلنت تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.