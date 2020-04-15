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أسعار الذهب تعاود الهبوط بالسوق المحلي خلال تعاملات الأربعاء

12:46 م الأربعاء 15 أبريل 2020
أسعار الذهب تعاود الهبوط بالسوق المحلي خلال تعاملات الأربعاء

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للانخفاض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 742 جنيها مقابل750 جنيها، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 636 جنيها، وعيار 24 إلى 848 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5936 جنيه.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم هبوطا بنحو 8.15 دولار بنسبة 0.47% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1718 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

مشغولات ذهبية أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية ذهب عيار 18 ذهب عيار 24

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