حصيلة الضرائب تقترب من تريليون جنيه بالموازنة الجديدة.. فما هي مصادرها؟

كتب- مصطفى عيد:

تستهدف وزارة المالية أن ترتفع حصيلة الضرائب خلال العام المالي المقبل إلى 964.8 مليار جنيه مقابل 856.6 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بزيادة 108.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 12.6%، بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.

وتصل بذلك قيمة الضرائب المتوقعة خلال العام المقبل إلى 74.9% من إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة المتوقع أن تسجل 1.289 تريليون جنيه مقابل 1.134 تريليون جنيه بزيادة 154.4 مليار جنيه بنسبة نمو 13.6%.

وتصل الإيرادات المتوقعة من الضريبة على الدخل خلال العام المقبل إلى 460.9 مليار جنيه مقابل 396.3 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بزيادة 64.6 مليار جنيه بنسبة نمو 16.3%.

ومن أبرز التغيرات المستهدفة في إيرادات الضريبة على الدخل خلال العام المقبل زيادة حصيلة الضريبة على أرباح الشركات إلى 145.9 مليار جنيه مقابل 111 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بزيادة 34.9 مليار جنيه بنسبة نمو 31.4%.

كما تستهدف المالية زيادة حصيلة الضرائب على المرتبات المحلية خلال العام المقبل إلى 77.5 مليار جنيه مقابل 57.4 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بزيادة 20.1 مليار جنيه بنسبة نمو 35%.

وتستهدف المالية أيضا أيضا زيادة حصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي إلى 42.7 مليار جنيه في العام المقبل مقابل 33.8 مليار جنيه بموازنة العام الحالي بزيادة 8.9 مليار جنيه بنسبة نمو 26.3%.

وتصل قيمة الضريبة المستهدفة على المهن الحرة خلال العام المقبل إلى 4.9 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بنسبة زيادة 32.4%.

وإلى جانب ضريبة الدخل تشمل الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال العام المقبل زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى 401.1 مليار جنيه مقابل 364.7 مليار جنيه بزيادة 36.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10%.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق إيرادات من ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بقيمة 146 مليار جنيه خلال العام المقبل مقابل 142.4 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بزيادة 3.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.

كما تستهدف تحقيق حصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية بقيمة 75.2 مليار جنيه مقابل 66.8 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بزيادة 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%.

وتصل قيمة الضريبة القطعية المستهدفة على السجائر خلال العام المقبل إلى 74.6 مليار جنيه مقابل 65.9 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بزيادة 8.7 مليار جنيه بنسبة نمو 13.2%.

ومن المستهدف تحصيل ضريبة قيمة مضافة على الخدمات خلال العام المقبل بقيمة 67 مليار جنيه مقابل 52 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بزيادة 15 مليار جنيه بنسبة نمو 28.8%.

كما تستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على الدمغة خلال العام المقبل بقيمة 25.3 مليار جنيه مقابل 22.5 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بزيادة 2.8 مليار جنيه بنسبة نمو 12.4%.

ومن المتوقع أن تحقق الدولة إيرادات من الضريبة على التجارة الدولية "الجمارك" بقيمة 44.5 مليار جنيه خلال العام المقبل مقابل 51.7 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بقيمة تراجع 7.2 مليار جنيه بنسبة هبوط 13.9%.

كما تستهدف المالية تحقيق إيرادات من الضريبة العقارية خلال العام المقبل بقيمة 7.4 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بنسبة نمو 2.8%.

وتبلغ الإيرادات غير الضريبية المستهدفة من المالية خلال العام المقبل 324 مليار جنيه مقابل 277.8 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بزيادة 46.2 مليار جنيه بنسبة نمو 16.6%.