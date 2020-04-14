البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.3% إلى مستوى 10385 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد مع نهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 1.14% إلى مستوى 10354 نقطة، بدعم من مشتريات المصريين.