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البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:27 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.3% إلى مستوى 10385 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد مع نهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 1.14% إلى مستوى 10354 نقطة، بدعم من مشتريات المصريين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2020

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