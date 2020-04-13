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وزيرة التخطيط: إيرادات مصر من السياحة كانت ستصل إلى 16 مليار دولار لولا كورونا

12:44 م الإثنين 13 أبريل 2020
وزيرة التخطيط: إيرادات مصر من السياحة كانت ستصل إلى 16 مليار دولار لولا كورونا

هالة السعيد

كتب- أحمد السيد:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن إيرادات السياحة في العام المالي الحالي، كانت ستصل إلى 16 مليار دولار لولا توقف حركة السياحة بسبب كورونا.

وأضافت الوزيرة أن إيرادات السياحة من المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار فقط بنهاية العام المالي الجاري 22019-2020، وهو ما يعني أن الإيرادات تراجعت أكثر من 30% عن توقعات الحكومة.

وكانت إيرادات السياحة سجلت في العام المالي الماضي أعلى معدلاتها على الإطلاق بقيمة 12.6 مليار دولار بزيادة 28% عن العام السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووجهت أزمة كورونا ضربة قاضية لقطاع السياحة والضيافة والفنادق مع توقف حركة الطيران والإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصر ودول العالم للحد من انتشار الفيروس.

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