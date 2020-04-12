مبيعات العقارات تقفز بأرباح أوراسكوم للتنمية 41% العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع صافي أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 41.1% لتصل إلى 705.6 مليون جنيه خلال عام 2019 مقارنة بأرباح عام 2018.

وقال بيان من الشركة اليوم الأحد بنتائج أعمالها إن هامش أرباح الشركة تأثر نتيجة مصاريف التسويق والمبيعات لمشروع O West، أول مشروع سكني في مصر خلال هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي واليورو، مما أثر أيضًا على هامش ارباح قطاع الفنادق خلال عام 2019.

وذكر البيان أن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار كان له أثرًا إيجابيًا على القوائم المالية حيث أن 80٪ من القروض بالعملة.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 38,8٪ لتصل إلى4,7 مليار جنيه خلال عام 2019 مقابل 3,3 مليار جنيه خلال عام 2018 متجاوزة الإيرادات المستهدفة وقدرها 4 مليارات جنيه.

وحققت الشركة أعلى مبيعات عقارات في تاريخها، بقيمة بلغت 6.9 مليار جنيه خلال عام 2019، وبنسبة ارتفاع 202.5٪.

وأرجعت الشركة هذا الارتفاع إلى نمو المبيعات الجديدة وزيادة الطلب في جميع المشروعات.

كما ارتفع عدد الوحدات المتعاقد عليها بنسبة 179.4٪ لتصل إلى 1369 وحدة خلال عام 2019.

واستحوذت مبيعات مشروع O West، على أكثر المبيعات خلال عام 2019 تلتها الجونة، وأخيرًا مشروع مكادي هايتس.

وذكر البيان أنه خلال 2019 استمر الأداء القوي لقطاع الفنادق وتحقيق نتائج تشغيلية قوية نتيجة الجهود المبذولة للحفاظ على معايير جودة الخدمات المتوفرة.

وحققت إيرادات الفنادق نموًا بلغ نسبته 8,5٪ لتصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال عام 2019 على الرغم من ارتفاع قيمة الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية، بحسب البيان.

وقال البيان إن قطاع إدارة المدن واصل نتائجه الإيجابية ومساهمته في نتائج أعمال الشركة بشكل إيجابي.

وارتفعت إيرادات قطاع إدارة المدن بنسبة 22.2٪ لتصل إلى 703.6 مليون جنيه مصري خلال عام 2019 مقابل 576 مليون جنيه مصري خلال عام 2018.

وذكر البيان إن إيرادات الفنادق بالجونة ارتفعت بنسبة 7.7٪ لتصل إلى 1.26 مليار جنيه خلال عام 2019 مقابل 1.16 مليار جنيه مصري خلال عام 2018.

وارتفع إجمالي الإيرادات بالنسبة للغرف المتاحة بنسبة 7.9٪ لتصل إلى 1،385 جنيه خلال عام 2019 مقابل 1,248 جنيه مصري خلال عام 2018، بحسب البيان.

وقال البيان إن نسبة إشغال الفنادق بلغت 82% خلال عام 2019 وواصل أسعار الغرف في الارتفاع بنسبة 11,3٪ لتصل إلى 1184 جنيه مقابل 1064 جنيه في عام 2018.

وسجلت مكادي هايتس، بالبحر الأحمر، نتائج متميزة في المبيعات العقارية، وكانت ثاني أكبر وجهة في منطقة البحر الأحمر بعد الجونة من حيث إجمالي المبيعات. وارتفعت صافي المبيعات العقارية بنسبة 60,4٪ لتصل إلى 400,1 مليون جنيه خلال عام 2019 ﻣﻘﺎﺑل 249,5 مليون مصري خلال عام 2018.

وشهدت منتجعات طابا هايتس قفزة في الإيرادات لعام 2019 بعد بدء عدد من الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار طابا وزيادة الرحلات من منظمي الرحلات السياحية الأوروبية.

وقال البيان إن نسبة الاشغال ارتفعت بمعدل زيادة 15% لتصل إلى 48٪ مقابل 33٪ في عام 2018.

وذكرت الشركة أنه قبل انتشار فيروس كورونا المستجد كانت المجموعة تتوقع زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مرتفعات طابا في عام 2020، حيث خططت العديد من الدول الأوروبية لزيادة الرحلات الجوية إلى مطار طابا بعد أن رفعت السلطات الألمانية حظر السفر على مطار طابا.

وأضافت أنه في مارس 2020 علق منظم الرحلات والشريك الرئيسي وهو أحد أكبر الشركاء في سوق شرق أوروبا جميع الرحلات الحالية والمخطط لها بدءًا من 11 مارس وحتى مايو 2020.

وقالت الشركة إنها أعطت الأولوية الأولى الحفاظ على صحة وسلامة فريق الإدارة، العملاء، الشركاء والمدن التي تعمل فيها بسبب فيروس كورونا.

واتخذت الشركة العديد من الإجراءات لحماية موظفيها منها على سبيل المثال تشجيع العمل من المنزل، وتنفيذ تدابير وقائية في المكاتب، والإيقاف المؤقت لعدد من الخدمات، وتقييد رحلات السفر لأغراض العمل وتوفير ونشر التحذيرات اللازمة بين جميع الموظفين عن فيروس كورونا، بحسب البيان.

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.