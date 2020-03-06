كيف تتأثر الأسعار بعد قرار الصناعة بشأن السلع المستوردة من الصين؟

كتبت- شيرين صلاح:

رحب عدد من المستوردين بقرار وزارة التجارة والصناعة باعتماد توثيق شهادة المنشأ للمنتجات الواردة من الصين من وزارة الخارجية بدلا من السفارة المصرية أو الغرفة التجارة بالصين.

ووافقت وزارة التجارة والصناعة الثلاثاء الماضي، على اعتماد توثيق شهادة المنشأ للمنتجات الواردة من الصين من وزارة الخارجية بدلا من السفارة المصرية، وذلك بسبب توقف السفارة بالصين عن توثيق الشهادات إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الموانئ، تكدس البضائع التي تم استيرادها من الصين خلال الفترة الماضية نتيجة نقص بعض الأوراق الخاصة بعملية الاستيراد نتيجة توقف العملية التجارية في الصين.

وقال أحمد هلال، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ومستورد، لمصراوي، إن موافقة وزارة الصناعة لتوثيق الشهادات من وزارة الخارجية جاء في صالح المستوردين والمستهلك.

وأضاف أن أسعار السلع في الأسواق كانت مرهونة بالبضائع الموجودة حاليا بالموانئ، نظرا لنقص المعروض الذى حدث جراء حجز هذه البضائع.

وأوضح أحمد هلال ، "أن البضائع الموجودة بالموانئ سلع تامة الصنع ومستلزمات إنتاج لعدد من السلع"

ويأتي القرار، استجابة للمستوردين، حيث اشتكى عدد من المستوردين في تصريحات لمصراوي في وقت سابق من تكدس بضائعهم القادمة من الصين والمحجوزة في الموانئ المصرية، وأشاروا إلى أن استمرار تكدس البضائع سيؤثر بشكل سلبي على الأسعار في الأسواق وذلك في حالة عدم السرعة في الإفراج عن هذه البضائع.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بعرفة القاهرة التجارية وعضو الشعبة العامة للمستوردين، إن هذا القرار سيساعد على استقرار أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة، والتي كان من المتوقع ارتفاعها.

"بالنسبة لأسعار السلع التي ارتفعت بالفعل في الأسواق خلال الفترة الماضية مثل الشاشات التلفزيونية والثلاجات والديب فريذر لن تتراجع حتى في حالة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ ولكن باقي السلع التي كانت من الممكن أن ترتفع لن تزيد أسعارها"، بحسب أحمد هلال.

وكان مصراوي، رصد ارتفاع عدد من المنتجات خلال الأسبوعيين الماضيين، بسبب نقص المعروض في الأسواق، لاعتماد السوق على استيراد هذه المنتجات من الصين.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن البضائع المحجوزة سيفرج عنها فور استكمال المستورد الأوراق الخاصة بشحنته".

وأضاف "الأوراق مش هتاخد وقت طويل وخصوصا بعد قرار الوازرة إللي أكيد هيكون معاه تسهيلات للمستورد أنه يخلص ورقة في الجمارك".

وتابع شيحة أن المستورد سيتحمل تكلفة حجز البضاعة في الموانئ هذه الفترة ولن يحملها على سعر المنتج النهائي.

وأوضح"أن كل شركة شحن تعطي فترة سماح للمستورد لاستكمال أوراق شحنته من بلد المنشأ وتكون هذه المدة من 15 إلى 21 يوما على حسب شركة الشحن، وبعد هذه المدة تغرم الشركة المستورد غرامة بمبلغ معين عن كل يوم لم يستكمل فيه المستورد أوراق شحنته".

وأضاف أنه مع تراجع الدولار خلال الفترة الماضية لن تكون قيمة الغرامة التي فرضت من قبل شركات الشحن كبيرة وسيتحملها المستورد.

وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لمصر ومعظم دول العالم، نظرا لحجم التجارة الكبير الذي بين الصين والعالم.

وبحسب بيان لشعبة المستوردين في يناير الماضي، تستورد مصر نحو 25 إلى 27% من احتياجاتها من الصين بما يقدر بـ15 أو 16 مليار دولار سنويًا، وتعد من كبرى الدول الموردة لمصر في كل الأنشطة والقطاعات التجارية والصناعية.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن واردات مصر من الصين زادت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي إلى 9.582 مليار دولار مقابل 9.464 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 1.2%.

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