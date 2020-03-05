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تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:00 ص الخميس 05 مارس 2020
تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

سوق أسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري الممتاز 20 جنيها ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و140 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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