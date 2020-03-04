تأكيدا لمصراوي.. جمال نجم: بنك عوده ينسحب من شراء "الأهلي اليوناني"

كتبت- منال المصري:

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن بنك عَوده مصر انسحب من صفقة شراء محفظة أصول البنك الأهلي اليوناني، بعد إعلان المجموعة اللبنانية اعتزامها بيع وحدتها في مصر.

جاء ذلك على هامش احتفالية البنك المركزي بمرور عام على مبادرة رواد النيل، لمساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، اليوم الأربعاء.

وكان مصراوي نقل عن مصدر مسؤول في البنك المركزي، الشهر الماضي، قوله، إن بنك عوده مصر انسحب من صفقة شراء محفظة أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر، لعدم رغبته في استكمال الصفقة بعد اتجاه المجموعة اللبنانية لبيع وحدتها في مصر.

وكان بنك عوده مصر، ومجموعة الأهلي اليوناني أعلنا في مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للبنك الأهلي اليوناني، ولكن مدة سريان الصفقة انتهت في نوفمبر الماضي مع انتهاء الفترة القانونية على صدور موافقة من البنك المركزي على الصفقة بسبب خلافات بين إدارة البنك اليوناني وموظفيه بشأن مستحقاتهم.

وأشار نجم إلى أن البنك المركزي لم يتلقَ أي طلبات جديدة من بنوك أخرى لشراء محفظة الأهلي اليوناني.

وذكر أن بنك أبو ظبي الأول يسير في إجراءات عملية الفحص النافي للجهالة تمهيدًا لشراء بنك عوده مصر.

وكانت مجموعة بنك عوده اللبنانية أكدت، الشهر قبل الماضي، الدخول فى مفاوضات حصرية لبيع عملياتها في مصر إلى بنك أبو ظبي الأول الإماراتي، في إطار تدبير تدفقات مالية تمكنها من التوافق مع متطلبات رقابية لمصرف لبنان المركزي.

وقالت مصادر مصرفية، لمصراوي، في يناير، إن البنك المركزي وافق على طلب بنك أبو ظبي الأول لإجراء فحص نافي للجهالة لبنك عوده مصر تمهيدا لشرائه.

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مصدر: بنك عوده ينسحب من صفقة الأهلي اليوناني بعد اتجاهه للتخارج من مصر