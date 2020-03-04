أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 40 و46 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 300 جنيه و360 جنيها، وتراوح سعر كيلو السبيط والكالماري خلال تعاملات اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها.