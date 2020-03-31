حصيلة مصر من 5 مصادر للنقد الأجنبي تقفز لـ83 مليار دولار في 2019 (إنفوجرافيك)
05:39 م الثلاثاء 31 مارس 2020
كتب- مصطفى عيد:
تصميم- مايكل عادل:
أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إيرادات مصر من 5 مصادر أساسية للعملات الأجنبية خلال عام 2019 بنحو 3.9 مليار دولار بنسبة 5% عما كانت عليه في 2018.
وارتفع إجمالي الحصيلة من العملات الأجنبية للمصادر الخمسة خلال العام الماضي إلى نحو 83.1 مليار دولار مقابل 79.2 مليار دولار في عام 2018.
وتعود هذه الزيادة إلى زيادة الحصيلة من إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، وذلك رغم تراجع طفيف لحصيلة إيرادات قناة السويس.
ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز التطورات في حصيلة 5 مصادر للعملات الأجنبية خلال عام 2019 مقارنة بما كانت عليه العام قبل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
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