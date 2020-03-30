الاستثمارات الأجنبية في مصر تتراجع 6% في الربع الثاني من العام المالي الجاري

كتب- مصطفى عيد:

كشفت بيانات البنك المركزي عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنحو 163.4 مليون دولار بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018-2019.

وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2019-2020 مقابل نحو 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان من البنك المركزي اليوم الاثنين عن ميزان المدفوعات، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 773.8 مليون دولار بنسبة زيادة 18.5%.

وقال المركزي إن هذه الزيادة جاءت كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 3.2 مليار دولار.

وارتفع إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019-2020 مقابل نحو 8 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

كما زاد إجمالي التدفق للخارج إلى نحو 4.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 3.8 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018-2019، بزيادة 378.9 مليون دولار.

وكان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجل نحو 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 66.2%.

وتحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار في النصف الأول من عام 2019-2020 مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 5.9 مليار دولار نفس الفترة من العام الماضي، وذلك على الرغم من تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة، بحسب بيان المركزي.

وارتفع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بنحو 1.2 مليار دولار، ليسجل صافي استخدام بلغ نحو 2.1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 872.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018-2019.