وزارة التضامن تطلق بوابة إلكترونية للاستعلامات والشكاوى عن "تكافل وكرامة"

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين وخاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن إطلاق البوابة الإلكترونية يأتي لعدة أسباب؛ أولها حرص الوزارة على تعزيز مستويات أعلى من الشفافية في تقديم خدمات برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت أن إطلاق البوابة يأتي لتقليل التعامل بين المواطن والموظف في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة كورونا المستجد، ولتوفير مصاريف الانتقال والمواصلات على المواطنين من منازلهم للوحدات الاجتماعية.

وتابعت أن الوزارة تهدف لأن يكون لديها آلية رقابة على عدد الشكاوى والاستعلامات التي تقدم بها المواطنين ونسبة الرد على الشكاوى؛ حرصا منها على مصلحة المواطن وتقديم خدمة جيدة لعملائها.

وأضافت القباج أن إطلاق الموقع يأتي في إطار سياسة وزارة التضامن نحو التحول الرقمي، مضيفة أن الموقع يختص بالاستعلام والشكاوى، ويوفر بشكل خاص فرصة لمعرفة مدى استحقاق الأشخاص لصرف الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك المبلغ المحدد للصرف قبل الذهاب لمكاتب البريد في حالة الاستحقاق.

كما يتيح الموقع تقديم الشكاوى الخاصة بالبرنامج، وهو ما يخفف من الضغط على الوحدات الاجتماعية.

وأشارت القباج إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لحزمة من الخدمات للعديد من فئات الأفراد والأسر المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري.

كما أن الوزارة تعمل اتساقاً مع توجهات الحكومة المصرية للتحول الرقمي والانتقال بمستوي تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها تعامل الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية، ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بأزمة فايروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي، بحسب القباج.

ويتاح للمواطن الدخول المباشر على البوابة من خلال الرابط https://tk.moss.gov.eg، كما توفر الوزارة فيديو عبر حساباتها على موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك (Moss.egypt) للتعريف بأسهل طرق استعمال البوابة بعروض مرئية وملفات عرض لمسلسل خطوات التصفح اللازمة.

ويتاح على البوابة للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي إمكانية إجراء عمليات الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى، وأيضاً متابعتها فيما بعد للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة بعد دراسة موضوع شكواه.

ويمكن يمكنكم معرفة خطوات الاستعلام أو تسجيل الشكوى من خلال هذا الفيديو

ودعا البيان الراغبين في معرفة المزيد حول الموقع التواصل مع خدمة الخط الساخن 19680 المخصص للرد على استعلامات برنامج تكافل وكرامة وكذلك التواصل علي البريد الإلكتروني tk.grievance@moss.gov.eg.

خطوات الدخول للموقع من هنا: