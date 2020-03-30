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أسعار الذهب العالمية تنخفض بفعل إجراءات البنوك المركزية العالمية

10:34 ص الإثنين 30 مارس 2020
أسعار الذهب العالمية تنخفض بفعل إجراءات البنوك المركزية العالمية

سبائك ذهبية

القاهرة- وكالات:
تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، إذ طغى تدافع صوب السيولة لتغطية خسائر في الأسهم على إجراءات اتخذتها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1612.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 0.7% الجمعة الماضية.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1643.70 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، "كلما تفاقم الموقف كلما تعززت الصلة بين الأسهم والذهب، بسبب أنه إذا حدث المزيد من التدهور الاقتصادي فإنه سيدفع الذهب للهبوط مع أسواق الأسهم".

وتراجعت الأسهم الآسيوية وتلقت أسعار النفط ضربة أخرى بفعل مخاوف من أن الإغلاق المرتبط بالتفشي قد يستمر لأشهر.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، الجمعة الماضي، إن الوباء دفع بالفعل الاقتصاد العالمي صوب الركود وإنه يجب على الدول الاستجابة بإنفاق "ضخم للغاية" لتجنب سلسلة من عمليات الإفلاس والتخلف عن سداد الدين بالأسواق الناشئة.

ومما ضغط على الذهب أيضا أن توقف تراجع الدولار والذي تزامن مع عزوف أوسع نطاقا عن المخاطر، بعد أن ارتفعت العملة الأمريكية في ظل تدافع على السيولة ثم تراجعت بعد أن دشنت البنوك المركزية إجراءات غير مسبوقة على صعيد السيولة.

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