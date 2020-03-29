جمعية رجال الأعمال تطالب وزارة التجارة باستثناء البقوليات الخضراء من حظر التصدير
كتبت- منال المصري:
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأحد، باستثناء البقوليات الخضراء مثل (الفاصوليا، والبازلاء، والمانجيتو، وخلافه) والسلع الترفيهية مثل القول السوداني، من قرار وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر.
وقالت الجمعية "رغم أن معظم إنتاج هذه السلع موجه للتصدير إلا انها متوفرة في الأسواق الداخلية وتغطي كافة أنواع الطلب المحلي بدون أي نقص".
وأضافت أن هذه السلع لا تعتبر أيضا من السلع الاستراتيجية.
كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت أمس السبت، قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
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