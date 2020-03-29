بالأسعار.. دليلك لاختيار أفضل باقة إنترنت أرضي للعمل عن بعد

كتب- علاء حجاج:

زادت معدلات استخدام الإنترنت الأرضي مع اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما ضاعف الاستخدام قرار شركات الاتصالا بمنح 20% زيادة في سعات تحميل الباقة بالاتفاق مع وزارة الاتصالات لدعم الطلاب في التعلم من المنزل.

وساهم عمل أغلب موظفي القطاع العام والخاص من المنزل في زيادة الضغط على شبكات الإنترنت الأرضي.

وإذا كنت تفكر في الاشتراك في باقة للإنترنت الأرضي، يقدم مصراوي لك مقارنة بين باقات الإنترنت الأرضي لشركات الاتصالات الأربعة "وي – فودافون –أورنج – اتصالات".

1- باقات وي:

تتضمن الباقات الجديدة: “باقة سوبر” بسرعة 30 ميجابت، وسعة التحميل 140 جيجا بايت مقابل 120 جنيهًا، أو سرعة 30 ميجابت بسعة التحميل 250 جيجا بايت مقابل 210 جنيهات، أو بسرعة 30 ميجابت وسعة التحميل 600 جيجا بايت مقابل سعر الباقة 500 جنيه.

كما تتضمن “باقة ميجا” بسرعة 70 ميجابت وسعة التحميل 250 جيجا بايت مقابل سعر 310 جنيهات.

أما الباقة الثالثة، هي “باقة ألترا” وتكون بسرعة 100 ميجابت وسعة التحميل 250 جيجا بايت مقابل سعر 410 جنيهات، أو بسرعة 100 ميجابت وسعة التحميل 600 جيجا بايت مقابل السعر 700 جنيه للباقة.

ولكن إذا انتهت الباقة قبل نهاية الشهر ستنخفض السرعة إلى 256 كيلوبت، وللعودة لنفس السرعة يمكن شحن سعات إضافية بسعر بين 30 جنيها و100 جنيه.

2- اورنج:

طرحت شركة اورنج عرضا بتخفيض 50% على سعر الإنترنت الأرضي لمدة 6 أشهر على مختلف الباقات، فضلا عن إتاحة الحصول على الراوتر مقابل 5 جنيه شهريا طوال فترة الاستخدام.

وتنقسم باقات إنترنت اورنج إلى سرعتين مختلفتين هما ”30 ميجابت و 100 ميجابت، بسعات تحميل مختلفة تبدأ من 140 جيجابايت وحتى 600 جيجابايت، بأسعار تبدأ من 75 جنيها وحتى 350 جنيها.

بعد استهلاك رصيد الباقة تنخفض السرعة لـ 256 كيلو، ويمكن للعميل شحن رصيد إضافي للباقة بسعر 1.5 جنيه للجيجا الواحدة واستخدام الخدمة على السرعة الأساسية.

3- اتصالات:

تقدم شركة اتصالات مصر باقات تتراوح سعرها بين 120 جنيها و 410 جنيهات وسرعات تبدأ من 30 ميجابت وحتى 100 ميجابت.

وجاءت باقات شركة اتصالات مصر للإنترنت الأرضي كما يلي:

فيما حددت الشركة أسعار الباقات الإضافية في حال انتهت سعة التحميل بـ 10 جنيهات مقابل 5 جيجابايت و 25 جنيها مقابل 20 جيجابايت، و 100 جنيه مقابل 100 جيجابايت.

4- فودافون:

طرحت شركة فودافون مصر تخفيضا بنسبة 25% على باقات الإنترنت الأرضي ADSL.

وأتاحت شركة فودافون 4 باقات مختلفة في سعات التحميل بسرعة 30 ميجابت وباقتين بسرعة 100 ميجابت، وتراوح أسعار باقات فودافون للإنترنت المنزلي ما بين 90 و350 جنيها، فيما تراوحت سعة التحميل ما بين 140 و 600 جيجابايت.