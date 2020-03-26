رئيس القابضة للتشييد: خفضنا العمالة 50% في مواقع المشروعات وعلى الدولة دعم شركات قطاع الأعمال

كتبت- شيماء حفظي:

قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن شركات المقاولات التابعة للقابضة تمارس أعمالها بشكل طبيعي، في المواقع التي لم تظهر فيها حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا.

وأضاف أبو العطا، في تصريحات لمصراوي، أن الشركات طبقت قرار رئيس مجس الوزراء، بتخفيض العمالة 50% في المواقع، وفي حال الاشتباه في حالة يتم وقف العمل في الموقع 15 يومًا.

"أغلقنا حتى الآن، 4 مواقع عمل، نتصرف كرد فعل على المستجدات، ولا نستبقها، لكن كل مشروعاتنا معرضة لنفس الخطر" بحسب رئيس الشركة القابضة.

وقال رئيس القابضة، إنه لا يمكن توقع حجم الضرر الواقع على الشركات نتيجة الإجراءات الأخيرة، لكنه يجب أن تدعم الحكومة شركات قطاع الأعمال العام، لأنها تتحمل أجور عالية بسبب كثافة العمالة.

"في لحظة ما يجب أن تتدخل الحكومة لدعم الشركات، لأن حجم العمالة كبير والتكاليف الثابتة مستمرة، العمل متوقف، ولا يوجد إنتاج، وهذا سيضر الشركات التي تتمتع بحجم أعمال كبيرة أوصغيرة" بحسب أبو العطا.

وتتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير وزارة قطــاع الأعمــال العــام وتعمل فى مجال التشييد، ويتبعها 9 شركات مقاولات.