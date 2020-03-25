كورونا يضرب مبيعات المعسل محليا.. ولا زيادة في الطلب على السجائر

كتب- علاء حجاج:

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، إن مبيعات المعسل توقفت بشكل شبه كامل في السوق المحلي منذ قرار الحكومة بحظر تقديم الشيشة في المقاهي كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف إمبابي، لمصراوي، أن مبيعات السجائر لم تسجل زيادة مثلما يتوقع البعض أن يلجأ مدخنو الشيشة إلى السجائر كبديل، موضحا أن أغلب مدخني الشيشة لا يدخنون السجائر.

وبلغت مبيعات السجائر خلال العام الماضي نحو 85 مليار سيجارة، بحسب ما ذكر إمبابي لمصراوي.

وقال خالد إسماعيل مدير العلاقات الخارجية والحكومية في شركة جابان انترناشيونال توباكو المنتجة لمعسل النخلة، إن الشركة مستمرة في عملها بشكل طبيعي ومستمرة في توريد المعسل للتجار بشكل طبيعي.

وأضاف إسماعيل لمصراوي، أن الشركة تتخوف من استغلال التجار لحدوث أي قلاقل، لترفع أسعار المعسل بدون سبب، موضحا أن الشركة لديها مصنعين إحداهما لسد احتياجات السوق المحلي، والآخر للتصدير.

وأكد أن طلبيات التصدير لم تنخفض وتسير بشكل طبيعي حتى للدول التي تعاني من تفشي فيروس كورونا بها.

وبحسب إسماعيل، يصدر المصنع منتجاته لأكثر من 70 دولة حول العالم في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، ومن الدول التي يتم التصدير لها السعودية، والإمارات، وفرنسا.