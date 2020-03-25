رئيس البنك الأهلي: حصيلة شهادة الـ15% تجاوزت 10 مليارات جنيه في 3 أيام

كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن حصيلة البنك من مبيعات الشهادة لأجل عام واحد ذات العائد 15% بلغت 10.2 مليار جنيه خلال أول 3 أيام لطرحها.

وأضاف عكاشة أن عدد العملاء الذين اشتروا الشهادة خلال أول 3 أيّام لها تجاوز 52 ألف عميل منهم حوالي 1500 عميل جديد انضموا إلى عملاء البنك الأهلي، موضحا أن 65% من عمليات بيع الشهادة تم بشكل إلكتروني عبر الاعتماد على خدمات "الأهلي نت" و"الأهلي موبايل" كقنوات إلكترونية للشراء.

وأشار إلى أن البنك تلقى باقي الطلبات من العملاء من خلال مركز الاتصال وخدمة العملاء بالفروع من خلال آلية مستحدثة تعاملت بكفاءة مع توافد العملاء بأقل مشقة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم حاليا.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، يوم الأحد الماضي، طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد التي تقدم أعلى عائد في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقا لقواعد الاستراداد والشروط والأحكام المنظمة.

وأعرب رئيس البنك الأهلي عن شكر وتقديره لعملاء البنك لتفهمهم طبيعة العمل في هذه الأوقات التي يسعى فيها البنك لتقديم خدماته مع المحافظة على سلامة وصحة العملاء، وكذلك العاملين بالبنك.