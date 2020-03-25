البنوك تبدأ العمل اليوم بالمواعيد الجديدة بعد فرض "حظر التجول"

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ البنوك اليوم الأربعاء في تطبيق المواعيد الجديدة للعمل والتي أعلنها البنك المركزي أمس بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر جزئي للتجول في إطار إجراءات الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والذي اجتاح العالم مؤخرا.

وتبدأ مواعيد عمل البنوك بعد التعديل، من الساعة 9.30 صباحا إلى 1.30 ظهرا وذلك بالنسبة للعملاء، وفقا لبيان من البنك المركزي أمس الثلاثاء.

وبالنسبة لموظفي البنوك فتبدأ مواعيد العمل بالنسبة من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا.

وقال المركزي إن تعديل مواعيد عمل البنوك يأتي نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفي سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء صدور قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين.