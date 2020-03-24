أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

البنك المركزي يسمح بقروض لشركات السياحة لسداد الأجور والالتزامات القائمة

01:00 م الثلاثاء 24 مارس 2020
البنك المركزي يسمح بقروض لشركات السياحة لسداد الأجور والالتزامات القائمة

البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي إضافة بند جديد لمبادرة تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي، وذلك بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية للمنشآت السياحية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين بالإضافة لفترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد.

وقال البنك في كتاب دوري للبنوك نشره اليوم الثلاثاء، إن منح هذه التسهيلات يتضمن سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين، وأعمال الصيانة لعدد من الأنشطة السياحية، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن يتم ما سبق وفقاً للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك.

ويأتي ذلك في إطار ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات جديدة أمس الأول الأحد، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية، ومن بينها شمول مبادرة البنك المركزي للتمويل السياحي بقيمة 50 مليار جنيه لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصروفاتها الجارية.

وحدد المركزي الأنشطة السياحية المستفيدة من هذه التعليمات الجديدة في الآتي:

1- فنادق الإقامة والمشروعات السياحية (باستثناء تلك المقامة بغرض البيع).

2- خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية.

3- النقل السياحي البري.

4- المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.

5- النقل الجوي للركاب.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي تخفيض أسعار العائد في عدد من المبادرات التي أطلقها مؤخرا، من بينها مبادرة إحلال وتجديد الفنادق، ليصبح 8% (يحسب على أساس متناقص) بدلا من 10%.

1

البنك المركزي قروض لشركات السياحة سداد الأجور تسهيلات ائتمانية فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

فيتش: احتياطي النقد الأجنبي المرتفع لمصر سيساعدها في تخفيف آثار كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 366

    عدد المصابين

  • 68

    عدد المتعافين

  • 19

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 373647

    عدد المصابين

  • 101399

    عدد المتعافين

  • 16319

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: إجراءات لمواجهة كورونا.. وأثق في تجاوب المصريين