تفاصيل زيادة علاوة أصحاب المعاشات 14% التي أعلنها السيسي

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاوة الدورية السنوية للمعاشات ستكون 14% خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ أول يوليو 2020.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس، اليوم الأحد، ضمن لقاء عدد من السيدات بمناسبة عيد المرأة المصرية.

وبدأت الحكومة في أول العام الجاري، تطبيق انون جديد للتأمينات الاجتماعية، والذي يربط علاوة أصحاب المعاشات السنوية بمعدل التضخم في الأسعار وبحد أقصى 15% سنويا.

وبالتالي تعتبر الزيادة التي قررها الرئيس أعلى بشكل ملحوظ من متوسط التضخم (معدل زيادة الأسعار) خلال السنة المالية الحالية حتى الآن، فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ترتفع معدلات التضخم السنوية خلال أول 8 أشهر من السنة المالية الحالية حتى الآن عن مستوى 10%.

وكان الرئيس السيسي قرر العام الماضي علاوة سنوية للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها والتي بدأ تطبيقها من أول يوليو الماضي.

وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، زيادة مرتبات العاملين في الحكومة بداية من يوليو المقبل.

وبحسب ما قال محمد معيط وزير المالية في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي، فإن العاملين في الدولة سيحصلون على زيادتين بداية من أول يوليو المقبل، إحداهما علاوة دورية والثانية استثنائية.

وأضاف أن العاملين في الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وبدون حد أقصى.

أما العاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة بنسبة 12% من المرتب الأساسي، بدلا من 10% كما هو معتاد كل عام، وذللك بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا.