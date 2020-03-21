المركزي يرفع حدود الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة لـ 30 ألف جنيه يوميا

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي رفع حدود الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا والبطاقات "لا تامسية"، في إطتار خطة الحكومة للتعامل مع التداعيات المحتملة من فيروس كورونا المستجد.

وأصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا، نشره عبر الموقع الإلكتروني له اليوم السبت، تضمن القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدما الصادرة في مايو 2019 كالآتي:

الأفراد الطبيعين:

رفع حدود الدفع اليومي إلى 30 ألف جنيه والشهري إلى 100 ألف جنيه والحد الأقصى للرصيد يحدده البنك.

الشركات:

رفع حدود الدفع اليومي إلى 40 ألف جنيه والشهري إلى 200 ألف جنيه والحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك.

وبالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول "لا تلامسية" يتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العميلة الواحدة التي تتم بدون إدخال الرقم السري إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، بحسب البيان.

كما قرر المركزي تفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة كيو أر كود الموحد وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع بوينت أف سيل وتوفير إرشادات الاستخدام اللازمة لهم مع تعريف الخدمة لدى التجار.