البنك المركزي يرفع حدود الدفع الإلكتروني عبر المحمول للأفراد والشركات

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي اليوم السبت رفع الحدود القصوى للدفع باستخدام الهاتف المحمول، في إطار تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة من فيروس كورونا.

وقال البنك في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني إن العملاء الذين خضعوا لإجراءات خدمة الدفع باستخدام المحمول الصادرة في مارس 2019، تم رفع حدود الدفع اليومي والشهري كالآتي:

للأفراد العاديين: رفع حدود الدفع اليومي إلى 30 ألف جنيه والشهري إلى 100 ألف جنيه والحد الأقصى لرصيد الحساب لما يحدده البنك.

للشركات: رفع حدود السحب اليومي إلى 40 ألف جنيه و200 ألف جنيه في الشهر والحد الأقصى لرصيد الحساب وفقا لما يحدده البنك.

أما عملاء البنك الحاليين الذين تم التعرف عليهم إلكتراونيا تم رفع الحد الأقصى اليومي إلى 30 ألف جنيه و100 ألف جنيه شهريا والحد الأقصى لرصيد الحساب وفقا لما يحدده مدير الفرع.

وأشار البنك إلى أن عملاء البنك الجدد الذين تم التعرف عليهم إلكترونيًا تم رفع الحد الأقصى اليومي إلى 30 ألف جنيه والشهري إلى 30 ألف جنيه والحد الأقصى لرصيد الحساب 30 ألف جنيه.

وأضاف الكتاب أنه يتم تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك والوارده بقواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادره في نوفمبر 2016 لتصبج 500 مليون جنيه.

السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدي أي بنك وأي حساب هاتف محمول لدي أي بنك أخر.

وذكر البنك أـنه يتم إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا لمدة 6 أشهر.

إلى نص الكتاب الدوري