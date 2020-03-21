التجارة والصناعة تنتهي من تعقيم مقراتها لمواجهة فيروس كورونا

كتب- عبدالقادر رمضان:

انتهت وزارة التجارة والصناعة من أعمال تطهير وتعقيم المقرات التابعة للوزارة بجاردن سيتى ومدينة نصر وشبرا، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقال البيان إن هذا الاجراء جاء بتوجيه من نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والتي شكلت لجنة لإدارة الأزمات بالوزارة تتولى وبصفة يومية متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالوزارة والجهات التابعة.

وبحسب البيان فإنه تم إلزام العاملين المتواجدين بالمقرات بإرتداء ماسكات الوجه والقفازات، مع تواجد فرق نظافة لإجراء النظافة الدورية واستخدام المطهرات اللازمة لعمليات التطهير أولاً بأول.

وقال البيان إن الوزارة نفذت قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمقار العمل، بما يضمن عدم تواجد تجمعات كبيرة من العاملين داخل المكاتب، واقتصار حضور العاملين على أعداد قليلة لضمان انتظام العمل وعدم توقف أي خدمة مقدمة لمجتمع الأعمال.