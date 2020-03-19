تغلق قبل الـ 7 مساء.. تعرف على مواعيد عمل محلات الذهب

كتبت- شيماء حفظي:

حددت الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، مواعيد عمل محلات الصاغة والمجوهرات، خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، لمصراوي، إن الشعبة حددت مواعيد العمل لجميع محلات المجوهرات على مستوى الجمهورية من الساعة التاسعة ونصف صباحا حتى الساعة السادسة والنصف مساءً، تم إخطار كافة المحلات بهذه المواعيد

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم الخميس، قرارًا بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحًا حتى 31 مارس.

واستثى مدبولي عدة أماكن من تنفيذ القرار، تشمل: خدمات توصيل الطلبات للمنازل، المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.