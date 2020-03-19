التحذير من الشيشة.. 5 إجراءات لصندوق مكافحة الإدمان لمواجهة كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم (29 ألف) متطوع.

وأوضح الصنجوق، في بيان للوزارة اليوم الخميس، أنه سيتم استبدال العمل الميداني، بأنشطة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين، واتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي – مدير الصندوق،أن الصندوق سيطلق مبادرات توعوية عن خطورة تدخين الشيشة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره من خلال المتخصصين وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أنه سيتم البث عن طريق صفحة الصندوق علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والتي يصل عدد المتابعين لها إلى ما يقرب من 2 مليون متابع، منهم أكثر من 86% من الشباب.

وأكد عثمان، استمرار عمل الخط الساخن "16023" على مدار الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع لتلقي الاتصالات الهاتفية وتقديم الخدمات العلاجية بالمراكز الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها (23 مركزاً) في (14 محافظة) حيث يتم علاج المرضي مجانا وفقا للمعايير الدولية.

وأضاف أن الصندوق قرر تخفيض عدد العاملين به في النواحي الإدارية بما لا يخل ببرامج العلاج والتأهيل لمرضي الإدمان، والتنسيق مع المستشفيات الشريكة للخط الساخن لاستقبال المرضي في أماكن واسعة قبل دخولهم العيادات الخارجية لتلقي خدمات العلاج وفق جدول منظم مع دخول كل فرد بمفرده أثناء الكشف بالعيادة منعاً للتكدس.

كما تم تقليل عدد مرضي الإدمان في جلسة العلاج الجماعي الواحدة والتي تهدف إلي تأهيل وتنمية المهارات الحياتية للمرضي لتساعدهم علي الاستمرار في التعافي والحد من الانتكاسة، بحسب البيان.

وأوضح أنه تقرر صرف الأدوية لمرضي الإدمان المتابعين مع العيادات الخارجية لمدة 15 يوما مجانا بدلاً من أسبوع من خلال المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن وذلك لتقليل ترددهم علي العيادات في فترة قصيرة.

وأشار إلى أنه سيتم عودتهم إلي العيادات بعد أسبوعين وفق جداول منظمة لمتابعة حالتهم والاطمئنان عليهم وصرف أي أدوية جديدة لهم وفقاً لحالة كل مريض، كما تم التنسيق مع المستشفيات الشركة علي تطهير العيادات وتعقيمها بشكل يومي بجانب أيضاً توفير المطهرات لاستخدامها من قبل المترددين علي العيادات.

كما تم أيضاً منع الزيارات للمرضي المحتجزين بمراكز تأهيل مرضي الإدمان خلال هذه المدة لعدم التكدس وكإجراء احترازي أيضاً للوقاية من الفيروس، بحسب البيان.

وأوضح "عثمان" أن هناك متابعة بشكل مستمر لكافة المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لانتظام سير العمل ومتابعة كافة مرضي الإدمان المحتجزين بها، وأنه في حالة ظهور أي أعراض تجاه مريض مثل (ارتفاع درجة الحرارة) يتم عزله فوراً ووضعه تحت الملاحظة ولو تبين أن انخفاض درجة الحرارة لأي سبب عادي يتم إعادته إلي برنامج العلاج مرة أخري.

أما في حالة الاشتباه يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال وزارة الصحة والسكان، وكذلك التنسيق مع إدارة المراكز التأهيلية لتوفير إجراءات الحماية للفريق الطبي فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية "كمامات، قفزات، والمطهرات والمنظفات" بشكل مستمر، وفقا للبيان.