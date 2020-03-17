مصدر بالمركزي: لا تخفيض على عائد الشهادات الادخارية ببنكي الأهلي ومصر

كتبت- منال المصري:

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، أنه لن يتم تخفيض العائد على الشهادات الادخارية في بنكي الأهلي المصري ومصر ذات العائد المرتفع، للاستمرار في إعطاء المودعين سعر عائد مميز، بعد خفض البنك المركزي الفائدة بنسبة 3% أمس.

وقرر البنك المركزي خفض الفائدة 3%، بشكل مفاجئ واستثنائي، في اجتماع طارئ أمس الاثنين، لتصل إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

ويأتي قرار المركزي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظرف الاستثنائي، وفقا لبيان من البنك أمس.