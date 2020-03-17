بنك الاستثمار يدرس خفض الفائدة على أعلى شهادة في الجهاز المصرفي غدا

كتبت-منال المصري:

كشف محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات لمصراوي، إن البنك سيجتمع غدا الأربعاء لبحث خفض الفائدة على شهادة الاستثمار ذات آجال عام التي تعطي أعلى فائدة في الجهاز المصرفي المصري وكذلك دراسة خفض الفائدة على جميع شهادات الاستثمار المختلفة تزامنا مع قرار البنك المركزي.

وقرر البنك المركزي، أمس خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض وجاء ذلك في ضوء التطورات والأوضاع العالمية.

ويطرح بنك الاستثمار القومي الشهادات التابعة له عبر فروع البنك الأهلي المصري وتعطي شهادة الاستثمار "ب" ذات آجال عام فائدة 13% وهي أعلى فائدة على مستوى البنوك ويصرف العائد شهريا.

وأكد منتصر أن قرار البنك بخفض الفائدة على الشهادات مرهون بحسم ودراسة عدة محاور تشمل تحركات البنوك المنافسة وأسعار الفائدة في السوق وتكلفة الأموال على البنك لإصدار قرار مناسب.

وأشار منتصر إلى أن إجمالي أرصدة الشهادة الادخارية في البنك تبلغ 530 مليار جنيه تقريبا.

ويطرح بنك الاستثمار القومي شهادات استثمار مختلفة تتصدرهم في نسبة الفائدة المرتفعة شهادة استثمار ب ذات آجال عام وكذلك شهادة استثمار ب ذات آجال 3 سنوات بفائدة 12% ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر.