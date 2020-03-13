كيف توثر موجة الطقس السيئ على أسعار الخضراوات والفاكهة؟

كتبت- شيرين صلاح:

تأثر تجار الخضروات والفاكهة، بموجة الأمطار والطقس السيئ، حيث اضطر أغلبهم إلى إغلاق محالهم، في ظل تراجع الطلب، وتوقف توريدات الخضروات من أسواق الجملة.

وتضرب عاصفة رعد وبرق وأمطار، محافظات مصر، منذ أمس، وسط تحذيرات باستمرار موجة الطقس السيئ، حتى غد السبت.

وقال جمال علام، عضو شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الطقس السيئ يتسبب في تعطل حركة السيارات التي تنقل البضاعة للمحلات، بالإضافة إلى أن الطقس يمنع الكثير من المواطنين في بعض المناطق من التحرك من منازلهم للشراء البضاعة الموجودة على الأقل بالمحلات.

وأضاف علام، أن خسائر تجار الخضروات والفاكهة تتمثل في تحمل صاحب المحل أجر العمال لديه بالمحل بالإضافة إلى أن هناك بعض الأنواع من الخضراوات قد تفسد إذا مرة عليها 3 أيام.

ويتحدد حجم الخسائر بحسب بضاعة كل تاجر ونوعية الخضار والفاكهة التي يبيعها، وفقا لقول حاتم النجيب.

وقال علام، إن محلات الخضراوات والفاكهة تعتمد على نقل البضاعة يوم بيوم، فمع سوء الأحوال الجوية أمس لم يأت للتجار بضائع من الفلاحين بسبب تعطل حركة النقل، مما نتج عنه خسائر للتجار.

وتوقع علام أن يستمر ركود الشراء بمحلات الخضراوات والفاكهة حتى انتهاء موجهة الطقس السيئة.

واتفق حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، مع ما قاله علام، مشيرًا إلى أن الخسائر ستطال تجار الجملة والتجزئة.

وتابع النجيب"على سيبل المثال تاجر في سوق العبور بيبع بصل خسر حوالي 20 ألف جنيه في يوم واحد بسبب أنه مش عارف يحرك البضاعة إللي عنده" لكنه توقع ألا تتأثر الأسعار بحالة الطقس السيئ.

وقال النجيب لمصراوي، إن حالة الطقس السيئة لن توثر على أسعار الخضراوات والفاكهة، نظرا لوفرة المعروض منها في الأسواق، بالإضافة إلى ضعف الطلب بالأساس نتيجة التزام المواطنين بمنازلهم.

ووفقا النجيب"فإن المعروض كتير ومحدش عارف ينزل يشتري من بيته فالأسعار مش هتزيد في الأسواق".

ضاف النجيب، إن موجة الطقس السيئ ستسبب في خسائر كبيرة للتجار، لعدم قدرة الوصول التجار ببضاعتهم للأسواق الجملة.

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