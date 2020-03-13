مصائب قوم عند قوم فوائد.. الأمطار تنعش مبيعات محلات البقالة

كتبت- شيرين صلاح:

دفع سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ضربت مصر، إلى زيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية بكميات كبيرة، ما أدى إلى انتعاش مبيعات محلات البقالة والخصروات والفاكهة.

وتضرب عاصفة رعد وبرق وأمطار، محافظات مصر، منذ أمس، وسط تحذيرات باستمرار موجة الطقس السيئ، حتى غد السبت.

وعلى الرغم من تضرر عدد كبير من أًحاب المحلات في قطاعات مختلفة مثل الملابس والخضروات، لكن تجار قطاع السلع الغذائية استفادوا من موجة الطقس السيئ.

وقال عمروحامد، رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن حالة الطقس السيئة التى تواجهها البلاد حاليا دفعت الكثير من المواطنين إلى شراء كميات من السلع الغذائية تكفيهم لمدة ثلاثة أيام، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن سوء الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل.

وأضاف أن محلات البقالة شهدت إقبالا كثيفا على شراء مختلف السلع الغذائية مساء الأربعاء الماضي، قبل بداية الموجة السيئة للطقس، مشيرا إلى أن الإقبال حاليا شبه هادئ بمحلات المواد الغذائية .

وقال حامد، إن بعض محلات السلع الغذائية بالقرى اضطرت إلى الإغلاق ولم تستفد من الأحوال الجوية، نظرا لهطول الأمطار على بعض المناطق منذ مساء الأربعاء الماضي.

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