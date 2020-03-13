خسائر الأمطار.. كيف أثر الطقس السيئ على تجار الأدوات المنزلية؟

كتبت- شيرين صلاح:

تسبب سوء الأحوال الجوية في إغلاق محلات الأدوات والأجهزة المنزلية، مما أسفر عنه خسائر لأصحاب هذه المحلات، بحسب ما قاله أحمد هلال نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتضرب عاصفة رعد وبرق وأمطار، محافظات مصر، منذ أمس، وسط تحذيرات باستمرار موجة الطقس السيئ، حتى غد السبت.

وبحسب هلال، يتوقف حجم الخسائر لأصحاب المحلات عن عدد الأيام التي يتم توقف العمل بها، وقال إنه "على سبيل المثال أنا كتاجر وموزع تسبب سوء الأحوال الجوية في حجم خسائر لي عن يوم إغلاق واحد بنحو 22 ألف جنيه بخلاف الالتزامات الأخرى مثل دفع أجور العمال اليومي العاملين لدي.. وبعد استقرار الأحوال الجوية سأتحمل تكلفة تأخير البضائع المتعاقد عليها من قبل تجار آخرين ونقلها لهم".

وقال هلال، إنه إذا استمرت هذه الموجة السيئة سيضطر التجار إلى إغلاق محلاتهم حتى يوم السبت.

ووفقا لقول هلال، فإن سوء الطقس أثر على أصحاب المحلات في كافة القطاعات وليس فقط قطاع الأجهزة المنزلية، "ويعتبر هذا الإغلاق خارج عن إرادة الجميع".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية زيادة حدة الأمطار اليوم، نتيجة تجمع سحب ركامية ضخمة، فيما اتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة هذه الموجة؛ أبرزها منح إجازات للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، إلى جانب التشديد على المسؤولين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بالوعات الأمطار، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.