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البلطي يتراجع 5 جنيهات.. أسعار السمك الجملة خلال أسبوع

01:35 م الجمعة 13 مارس 2020
البلطي يتراجع 5 جنيهات.. أسعار السمك الجملة خلال أسبوع

السمك البلطي

كتبت- شيماء حفظي:

زاد سعر السمك المكرونة السويسي، في سوق الجملة، خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفض سعر البلطي والجمبري الممتاز اليوم الجمعة، مقارنة بالجمعة الماضي.

وهبط سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع بين 3 و5 جنيهات، ليتراوح اليوم الجمعة بين 19 و 21 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 55 و64 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز 20 جنيها ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 39 و 45 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيه و160 جنيه.

أسعار السمك السمك المكرونة السمك البلطي

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