بحصة أغلبية.. قطاع الأعمال تبحث عن مستثمر لتطوير وإدارة نادي غزل المحلة

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت الشركة القابضة للغزل والنسبج، طرح مشروع تطوير نادي غزل المحلة للمشاركة، مع مستثمرين لديهم خبرة في الاستثمار في النشاط الرياضي.

وطرحت الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، دعوة لإبداء الرغبة لإنشاء شركة مساهمة للخدمات الرياضية لإدارة وتنمية نشاط كرة القدم بنادي غزل المحلة.

وتتلقى الشركة القابضة، طلبات الأشخاص الاعتبارية والطبيعية للمشاركة في تأسيس شركة مشروع SPV بهدف المشاركة والتشغيل وإدارة وتطوير الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة وإنشاء مدارس للناشئين لتأهيل أجيال جديدة من اللاعبين.

ووفقا لدعوة الشركة، فإنه سيتم منح الشركة الجديدة حق الانتفاع بالاستاد الرياضي والملعب للتدريب والمباني الملحقة به وحق استغلال الاسم التجاري الخاص بفريق كرة القدم "نادي غزل المحلة".

وطالبت الشركة القابضة في دعوتها، الراغبين في الحصول على حصة أغلبية في شركة المشروع وإدراتها التقدم بطلب يضشتمل على سابقة الخبرى وتصور مختصر للمشروع وتكلفته المتوقعة، في موعد أقصاه 31 مارس المقبل.

وبدأت وزارة قطاع الأعمال العام، بتطوير الأندية التابعة للشركات، من خلال طرح مشروع لتطوير نادي غزل المحلة للمشاركة مع مستثمرين لديهم خبرة في الاستثمار في النشاط الرياضي.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة، إن وزارته ستستعين باستشاري هندسي، لتحديد المساحات والحدود الرئيسية لمكونات نادي غزل المحلة ضمن مشروع تطويره.

ويتضمن مشروع التطوير 3 مكونات وهي نادي العاملين بالشركة، وملعب واستاد فريق كرة القدم، والنادي الاجتماعي الجديد الذي يخدم مدينة المحلة.

وأضاف أنه "بناء على عمل الاستشاري الهندسي، سنبدأ في إصدار التراخيص تمهيدا لبدء إجراءات الطرح على المستثمرين".

واعتمدت الوزارة، قائمة تضم 8 مكاتب استشارية، القادرة على العمل في تصميم وتطوير الأندية، للتعاون في تطوير الأندية التابعة لها، بحسب ما قاله مصدر بالوزارة لمصراوي.

وقال المصدر، لمصراوي، إن الوزارة تلقت عروضا من 13 جهة، مهتمة بالتعاون في تطوير الأندية التابعة للشركات، واختارت منها 8 مكاتب، تتضمن مكاتب مصرية أو أجنبية لها تواجد في مصر.

وأضاف المصدر، أن هذه القائمة، ستساعد الشركات التابعة التي تمتلك أندية رياضية، وتريد تطويرها من اختيار أحد المكاتب الاستشارية لمساعدتها، بناء على احتياجات النادي نفسه، ومساحته وطبيعة التطوير المناسب.

وتعود ملكية النادي، الذي يقع في مدينة المحلة الكبرى، لصالح شركة مصر للغزل والنسيج، المملوكة بالكامل لوزارة قطاع الأعمال العام.

ويعد النادي، واحدًا من أوائل أندية الشركات في مصر، حيث تأسس في عام 1936 أي بعد تأسيس الشركة بسنوات، وتقتصر عضويته على عمال الشركة حتى الآن.

وتبلغ مساحة النادي 45 فدانًا، كما يمتلك النادي استادًا لكرة القدم يتسع إلى 29 ألف متفرج، ويعد واحدًا من أكبر ملاعب منطقة الدلتا في مصر.

ويمتلك النادي ملاعب للكرة واليد والسلة والطائرة والتنس ومبنى حمام سباحة ونادي للرماية ونادي للكشافة، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة