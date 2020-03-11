البورصة تعلن غدًا اجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية

كتبت – شيماء حفظي:

أعلن مجلس إدارة البورصة المصرية، تعطيل العمل غدًا الخميس الموافق 12/03/2020، بعد قرار إعلان إجازة بالبنوك.

وقالت البورصة، في بيان اليوم، إنه سيتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 15/03/2020.

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر غدا الخميس، في ضوء سوء الأحوال الجوية.