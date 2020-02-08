عصام الصغير: حجز تذاكر القطارات عبر مكاتب البريد قريبًا

كتب علاء حجاج:

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة ستتيح حجز تذاكر القطارات عبر مكاتبها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف الصغير لمصراوي أن حجز التذاكر سيكون متاحًا في عدد من المكاتب الرئيسية المميكنة على أن يتم تعميمها في باقي مكاتب البريد الأخرى فيما بعد.

وأوضح الصغير أن الهيئة انتهت من نشر 400 ماكينة صراف آلي ""ATM في عدد من مكاتب البريد، على أن تقوم بنشر 300 مكتب جديد قبل نهاية العام المالي الجاري.

وتوفر المكاتب الجديدة العديد من الخدمات الحكومية مثل إصدار البطاقات وشهادات براءة الذمة والأحوال المدنية والإسكان والتعليم كما يتمتع الجيل الجديد من مكاتب البريد بماكينات تقديم الخدمات وماكينات صراف آلي تفاعلية تمكن العملاء من الاستفادة من جميع الخدمات البريدية وفتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات الخصم المربوطة على حساب العميل وصرف الشيكات.

وكانت الهيئة القومية للبريد وقعت بروتوكول تعاون مع شركة "تمويلي" في ديسمبر الماضي بهدف تسهيل تقديم طلبات المواطنين راغبي الحصول على القروض الصغيرة والمتناهية الصغر عبر مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويتيتح البروتوكول للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض صغيرة ومتناهية الصغر من الجهات المانحة التقدم للبريد المصري لصرف القروض وسداد الأقساط من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتمكن خدمة "تمويلي" العملاء من التعرف على موقف الطلب المقدم للحصول على القرض من خلال رسالة نصية قصيرة تصل للعملاء على الهاتف المحمول موضح بها الموقف الحالي للطلب.