وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد ومركز خدمة عملاء We بالدقهلية

كتب- علاء حجاج:

تفقد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، أعمال مد كابلات الألياف الضوئية للشركة المصرية للاتصالات في المنصورة، ضمن عملية تحديث البنية التحتية لتطوير خدمات الاتصالات ورفع سرعات الإنترنت.

وتستثمر الشركة المصرية للاتصالات بمشروع إحلال كابلات الألياف الضوئية بدلا من النحاسية نحو 5 مليارات جنيه سنويا، وهو ما يساهم في تحسين البنية التحتية للاتصالات وتستهدف الانتهاء من المشروع بحلول عام 2021.

وتسعى الوزارة للوصل إلى "مصر الرقمية"، حيث من المقرر أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بربط 33 الف مبنى حكومي بالألياف الضوئية في كل محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية تصل الى 5.5 مليار جنيه من موازنة الدولة، وذلك في مدة تصل إلى 36 شهرا.

جاء ذلك ضمن جولة وزير الاتصالات لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالمنصورة بمحافظة الدقهلية .

وافتتح الوزير، اليوم، منفذ خدمة عملاء المنصورة التابع للمصرية للاتصالات، لتقديم كافة خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات الدعم الفني لخدمة ما يقرب من 700000 عميل.

واطلع الوزير على خدمات الاتصالات المتكاملة التي يقدمها المركز للمواطنين والتي تشمل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلى والمباشر والدولي، والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية، والاستعلام وتحصيل الفواتير، بالإضافة الى تقديم خدمات الدعم الفني للإنترنت والمحمول.

موقعين لمد كابلات الألياف الضوئية للاتصالات لتفقد أعمال البنية التحتية التي تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات في هذين الموقعين، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لدعم التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية التي تتم بالمحافظة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين الكترونياً.

ويبلغ عدد السنترالات بمحافظة الدقهلية يبلغ 14 سنترال رئيسي و149 سنترال فرعي وتضم 39 مكتب مبيعات و124مكتب مبيعات سريعة، ويصل عدد عملاء الصوت الأرضي نحو 617208 عميل، وعدد عملاء الانترنت 453353 عميل.

كما افتتح الوزير، مكتبي بريد جديلة وطلخا بعد تطويرهما وتحويلهما الي مراكز خدمات بريدية متكاملة تقدم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية للمواطنين.

وقال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، إن الافتتاح يأتي في اطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري والتي تهدف الي تحويل مكاتب البريد إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة تقدم جميع الخدمات الحكومية الالكترونية.

ويبلغ عدد مكاتب البريد بمحافظة الدقهلية يبلغ ٢٦٩ مكتب بريد، ومكتب بريد طلخا الذي تم افتتاحه اليوم يخدم أكثر من 70 ألف مواطن، ومكتب بريد جدلية يخدم ما يقرب من 40 ألف مواطن ويقدم جميع الخدمات البريدية للمواطنين على مدار اليوم.