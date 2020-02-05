توقعات بارتفاع الإنفاق السياحي في مصر إلى 30 مليار دولار في 2024

كتب- مصطفى عيد:

توقعت مؤسسة كوليرز إنترناشيونال، المتخصصة في الاستشارات والبحوث العقارية، في تقرير لها، أن يرتفع حجم الإنفاق السياحي في مصر إلى نحو 29.7 مليار دولار خلال عام 2024.

وقالت المؤسسة إن إجمالي الإنفاق السياحي في مصر وصل إلى 16.4 مليار دولار خلال عام 2019.

وتوقعت المؤسسة أن يحقق السياح الألمان أعلى إنفاق سياحي بمصر في عام 2024 بما يقارب 5 مليارات دولار، مشيرة إلى أن من المنتظر حدوث ارتفاع في متوسط الإنفاق لجميع السياح القادمين إلى مصر بنسبة 13% سنويا حتى عام 2024.

وذكرت المؤسسة أن إيرادات مصر من السياحة الواردة سجلت 264 مليار جنيه خلال عام 2019 بنسبة زيادة 54% عن عام 2018، وجاءت الحصة الأكبر منها عبر الإنفاق السياحي للزوار الألمان بما يعادل 48.4 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن يزداد عدد السياح البريطانيين القادمين إلى مصر بشكل مطرد مدفوعا برفع حظر السفر، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى البحر الأحمر.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى الرحلات القادمة من بريطانيا، الشهر الماضي، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر عن مدينة شرم، وهو القرار الذي استمر قرابة 4 سنوات، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء كانت أقلعت من مطار شرم الشيخ.

وقالت المؤسسة، في تقريرها، إن الصين تمثل سوقا مصدرة ضخمة جديدة بالنسبة للسياحة بمصر، حيث شهدت نموا سريعا خلال عامي 2018 و2019، حيث ارتفع عدد السياح الصينيين بنسبة 54% خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق عليه.

وأرجعت المؤسسة هذه الزيادة إلى النهج النشط الذي اتبعته الشركات المنظمة للرحلات السياحية وشركات السياحة في مصر، وهو ما اعتبرته مؤشرا جيدا على تولد الطلب بشكل مستمر في المستقبل.

وقالت المؤسسة أن عدد الرحلات السياحة الأوكرانية الواردة إلى مصر ارتفع إلى 1.490 مليون رحلة، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى رفع حظر السفر واستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر في أبريل 2018، بعد توقف دام لمدة عامين.

كما أرجعت المؤسسة هذه الزيادة في عدد الرحلات إلى عروض الرحلات الجذابة إلى مدن ساحل البحر الأحمر التي تقدمها الشركات السياحية، فضلا عن رحلات الطيران التجارية ذات الأسعار المنخفضة.

وقالت المؤسسة إنه وفقا لبيانات يورومونيتور، وصلت أكثر من 17.8 مليون رحلة سياحية إلى مصر خلال عام 2019، ولا تزال ألمانيا متربعة على رأس الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر على غرار العام السابق عليه، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات منها إلى 2.479 مليون رحلة بنسبة نمو ملحوظة 46%.

وأضافت أن عدد الرحلات السياحية الصادرة من مصر، خاصة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، 1.84 مليون رحلة خلال عام 2019، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 2.64 مليون رحلة بحلول عام 2024.