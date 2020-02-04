تعيين محمود محي الدين مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لأجندة خطة التمويل 2030

وكالات:

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، تعيين محمود محيي الدين مبعوثا خاصا لتمويل خطة عام 2030.

جاء ذلك في بيان نشرته منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، وجاء فيه أن المبعوث الخاص محمود محيي الدين سوف يركز على القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالتمويل العام ودعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة حول خطة تمويل عام 2030 عبر أنظمة الأمم المتحدة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

أضاف البيان، أن الاقتصادي المصري محمود محيي الدين سوف يضمن هناك تحركا جماعيا من جانب مؤسسات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، من أجل العمل مع الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية لزيادة التمويل لجدول أعمال عام 2030، بجانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة.