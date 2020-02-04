أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

تعيين محمود محي الدين مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لأجندة خطة التمويل 2030

09:49 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
تعيين محمود محي الدين مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لأجندة خطة التمويل 2030

الدكتور محمود محيي الدين

وكالات:

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، تعيين محمود محيي الدين مبعوثا خاصا لتمويل خطة عام 2030.

جاء ذلك في بيان نشرته منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، وجاء فيه أن المبعوث الخاص محمود محيي الدين سوف يركز على القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالتمويل العام ودعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة حول خطة تمويل عام 2030 عبر أنظمة الأمم المتحدة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

أضاف البيان، أن الاقتصادي المصري محمود محيي الدين سوف يضمن هناك تحركا جماعيا من جانب مؤسسات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، من أجل العمل مع الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية لزيادة التمويل لجدول أعمال عام 2030، بجانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أنطونيو جوتيريتش محمود محيي الدين الأمم المتحدة أجندة التمويل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من السيسي على عودة الصيادين المحتجزين في اليمن