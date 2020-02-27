الدولار يواصل ارتفاعه في الأهلي ومصر والقاهرة بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة في الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.



وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في القاهرة إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.