بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم لتقديم خدماته بالمنطقة الصناعية لشرق بورسعيد

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك مصر، في بيان اليوم الأربعاء، إنه وقع مذكرة تفاهم مع المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد أمس الأول الاثنين، في إطار تطوير وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة، ومساعدة المستثمرين من خلال تقديم كافة المنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم.

ووقع المذكرة عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع أحمد المفتي المدير التنفيذي لشرق بورسعيد للتنمية (المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد)، بحضور شهاب زيدان رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية بالبنك، ولفيف من قيادات البنك والمنطقة الصناعية لشرق بورسعيد.

وذكر البنك أن توقيع تلك المذكرة جاء في إطار حرص بنك مصر على توفير تمويل من بنك مصر للمستثمرين وتسهيل الإجراءات لسرعة إنجاز المشاريع مع تقديم برامج ومميزات خاصة لمستثمري المنطقة الصناعية شرق بورسعيد.

وأشار إلى أن المنطقة ستشهد توسعا كبيرا الفترة القادمة خاصة بعد مزايا وحوافز الاستثمار التي سيحصل عليها المستثمرون في المنطقة الصناعية، وتشمل المنطقة عدة مناطق للصناعات المتنوعة الجاذبة للاستثمارات، حيث أن من المخطط أن توفر 400 ألف فرصة عمل، وأن تستوعب حوالي 1200 مصنع.