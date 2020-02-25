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الجريدة الرسمية تنشر زيادة الضرائب على السجائر والمعسل

08:25 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
الجريدة الرسمية تنشر زيادة الضرائب على السجائر والمعسل

أسعار السجائر

كتب- عبدالقادر رمضان:

نشرت الجريدة الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء، التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمعسل التي أقرها مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات فرض ضريبة على السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية لأول مرة.

أسعار السجائر الضرائب قانون ضريبة القيمة المضافة مجلس النواب السجائر الإلكترونية
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