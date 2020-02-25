الجريدة الرسمية تنشر زيادة الضرائب على السجائر والمعسل

كتب- عبدالقادر رمضان:

نشرت الجريدة الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء، التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمعسل التي أقرها مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات فرض ضريبة على السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية لأول مرة.