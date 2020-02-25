بسبب كورونا.. أغنى 10 أشخاص بالعالم يخسرون 32.5 مليار دولار في 24 ساعة

كتب- مصطفى عيد:

خسر أغنى 10 أشخاص في العالم نحو 32.5 مليار دولار من ثروته خلال تعاملات أمس الاثنين بالأسواق العالمية، وذلك بعد أن شهدت البورصة الأمريكية هبوطا حادا مع بحث المستثمرين عن الأمان بعد بواعث قلق محتدمة من أثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.

وبحسب وكالة رويترز، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي أمس 1029.5 نقطة بما يعادل 3.55% إلى 27962.91 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 111.8 نقطة أو 3.55% ليسجل 3225.95 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 355.31 نقطة أو 3.71% إلى 9221.28 نقطة.

ووفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، اشترك الفرنسي برنارد أرنولت ثالث أغنى رجل بالعالم، والأمريكي جيف بيزوس صاحب المركز الأول في لقب الأكثر خسارة أمس بقيمة 4.84 مليار دولار لكل منهما.

وجاء سادس أغنى شخص في العالم الإسباني أمانسيو أورتيجا في المركز الثالث في الأكثر خسارة بقيمة 4 مليارات دولار.

وفي المركز الرابع بين الأكثر خسارة أمس، جاء الأمريكي مارك زوكربيرج خامس أغنى شخص في العالم، والذي خسر نحو 3.48 مليار دولار.

وجاء في المركز الخامس الأمريكي لاري بيج سابع أغنى شخص في العالم، بقيمة خسارة 2.74 مليار دولار أمس.