نون للتجارة الإلكترونية تخطط لإضافة قسم لبيع المنتجات المنزلية الكبيرة

كتب-علاء حجاج:

تستهدف شركة نون لخدمات التسوق الإلكتروني إضافة الأجهزة المنزلية كبيرة الحجم على منصتها الإلكترونية.

وقال مصطفي هنداوي مدير الشركة في مصر، إن نون بدأت عملها في الإمارات خلال سبتمبر 2017، ثم دخلت السوق السعودية في ديسمبر من العام ذاته، منوها أن حجم استثمارات الشركة يصل لمليار دولار.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة اليوم الأحد للإعلان عن شراكتها مع فيزا لحلول المدفوعات الإلكترونية.

وأوضح هنداوي أن شركته بدأت نشاطها في مصر خلال فبراير 2019، لافتا إلى أن نون تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات التجارة الإلكترونية في كلا من السعودية والإمارات.

وأكد أن نون تراهن على تقديم خدمات قيمة مضافة في مصر تتمثل في سهولة استخدام منصتها والشحن السريع، مبينا أن الشركة تمتلك حاليا 13 مركز شحن على مستوى الجمهورية في مصر تغطي 75% من إجمالي الشحنات الحالية وتستهدف زيادة النسبة إلى 85%.

كما تمتلك الشركة أيضًا مخزنين في منطقة أبو رواش.

وأضاف أن الشركة لا تتعامل مع العارضين الذين لا يمتلكون سجلات ضريبية وبطاقة ضريبية، منوها أن منصة نون تضم حاليا 700 ألف منتج و500 علامة تجارية.

ولفت إلى أن موقع نون يضم أقسام الإلكترونيات وأدوات المنزل والمطبخ والأزياء والبقالة، لافتا إلى أن الأزياء والإلكترونيات من أكثر المنتجات طلبا من قبل المصريين.

وذكر أن الدفع الرقمي على المنصة يستحوذ على 20% إلى 25% من إجمالي المعاملات، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية في مصر تمثل أقل من 2% من مبيعات التجزئة.

ويمتلك موقع نون، محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي.