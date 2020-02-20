أرباح "السويدي إليكتريك" تتراجع 18.5% العام الماضي رغم زيادة الإيرادات

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع صافي ربح شركة السويدي إليكتريك خلال العام الماضي بنسبة 18.5% ليسجل 4.2 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار جنيه في 2018، على الرغم من زيادة الإيرادات.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي، بنسبة 9.7% لتصل إلى 46.6 مليار جنيه مقابل 42.5 مليار جنيه في عام 2018، بحسب القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الخميس.

وأظهرت القوائم المالية أن تحسن الإيرادات جاء مدعوما بنمو مشروعات المقاولات بالشركة، حيث ارتفعت إيرادات القطاع إلى 19.1 مليار جنيه مقابل 13.2 مليار جنيه العام السابق عليه.

بينما تراجعت إيرادات قطاع الأسلاك والكابلات خلال العام الماضي لكنه ظل مساهما بأكبر نسبة من الإيرادات الإجمالية بنحو 46.4%، في حين حقق قطاع المنتجات الكهربائية زيادة طفيفة خلال العام.

وقال أحمد السويدي العضو المنتجب لشركة السويدي إليكتريك، إن زيادة حصة مساهمة قطاع المقاولات في نتائج أعمال الشركة خلال عام 2019 بمعدل سنوي 45.4% جاءت من خلال التزام الشركة بتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها في مصر وأفريقيا ودول الخليج.

وأشار السويدي، إلى أن الشركة وقعت عقودا جديدة لتنفيذ مشروعات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وكذلك مشروعات الهندسة المدنية.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات، وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.